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16:02, 1 февраля 2019 129
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2 и 3 февраля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2 и 3 февраля

Количество и качество концертов, театральных постановок и культурных мероприятий в Рязани ничуть не снижается и не уменьшается, и в очередные выходные есть лишний шанс убедиться в этом.

Выбор неискушенному зрителю предоставляется вполне широкий — от детских сказок до рок-концертов.

Со 2 февраля в Рязани стартует фестиваль «Зимние дни рязанского джаза. Откроется фестиваль в субботу большим концертом в МКЦ «Волшебство степ и джаз импровизации».

В Рязанском театре драмы 2 февраля зрители увидят премьеру — спектакль «Белкин», основанный на двух повестях Пушкина «Метель» и «Станционный смотритель» из цикла «Повести Ивана Петровича Белкина».

В клубе Svoboda 2 февраля состоится концерт группы «Черный Обелиск».

А в кафе-клубе «Старый парк» 3 февраля состоится сольный концерт Ермена Анти — лидера казахской группы «Адаптация».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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3 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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