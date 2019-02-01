Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2 и 3 февраля

Количество и качество концертов, театральных постановок и культурных мероприятий в Рязани ничуть не снижается и не уменьшается, и в очередные выходные есть лишний шанс убедиться в этом.
Выбор неискушенному зрителю предоставляется вполне широкий — от детских сказок до рок-концертов.
Со 2 февраля в Рязани стартует фестиваль «Зимние дни рязанского джаза. Откроется фестиваль в субботу большим концертом в МКЦ «
В Рязанском театре драмы 2 февраля зрители увидят премьеру — спектакль «
В клубе Svoboda 2 февраля состоится концерт группы «
А в кафе-клубе «Старый парк» 3 февраля состоится сольный концерт
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