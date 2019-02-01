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16:19, 1 февраля 2019 367
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Карабасов встретился с ветеранами войны и труда

Карабасов встретился с ветеранами войны и труда

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 1 февраля, в Рязани прошла «Встреча фронтовых друзей», приуроченная ко Дню воинской славы России — 76-й годовщине со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Поздравить ветеранов и тружеников тыла, а также пообщаться с ними в неформальной обстановке приехали зампред Рязанской гордумы Лариса Максимова и и.о. главы администрации Сергей Карабасов.

«Мы благодарим всех фронтовиков и тружеников тыла за самоотверженность и стойкость, проявленные в годы войны, за восстановление страны в послевоенные годы и мирное небо над головой», — обратился к собравшимся Сергей Карабасов.

Во время встречи руководитель горадминистрации обсудил с представителями старшего поколения вопросы развития Рязани. В беседе они затронули темы развития городской среды, парковых зон, муниципального и коммерческого транспорта, увеличения парковочных мест для инвалидов. Отмечается, что особое внимание было уделено совершенствованию форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи.

Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Рязанской области Николай Чадаев поблагодарил Карабасова за оказанное внимание и конструктивный диалог. Он также выразил уверенность, что благодаря подобным встречам власти Рязани будут учитывать мнение жителей старшего поколения, направленные на улучшение и дальнейшее развитие города.

И.о. главы администрации подчеркнул, что «ветераны будут постоянно находится в зоне особого внимания городских властей».


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