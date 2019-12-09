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12:47, 9 декабря 2019 1 335
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В соцсети сравнили открытие «Новогодней столицы» в Рязани с прошлогодним в Туле 5

В соцсети сравнили открытие «Новогодней столицы» в Рязани с прошлогодним в Туле

Жительница Тулы Марина Алехина сравнила открытие «Новогодней столицы» в Рязани с прошлогодним. Отзыв она оставила «ВКонтакте».

Она упомянула, что во время открытия на Лыбедском бульваре только начали установку конструкции с надписью «Рязань», из которых успели установить только «Ряза».

Также тулячка прокомментировала парад Дедов Морозов и не оставила без внимания инцидент с елкой на площади Ленина, которую не смогли зажечь.

«Я действительно жду чуда и не верю, так как на моих глазах монтировали эту елку, и я не вижу на ней игрушек, более того, я не вижу на ней огоньков, и, я как представитель вида Homo Sapiens (человек разумный) вообще не представляю, как без тестовых запусков можно на что-то надеяться. Хорошо, что монтажник с краном успели уехать», — говорится в сообщении тулячки.

После посещения открытия «Новогодней столицы» в Рязани у женщины осталось много вопросов: «На что надеялись все эти взрослые умные люди? Почему вообще было не убрать из сценария эти волшебные слова: Раз, два, три, елочка гори?».

Для сравнения она добавила видео с открытия праздника в Туле год назад.


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