Сотрудников кадомского магазина, которые заперли подростка из-за кражи, оштрафовали

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Сотрудников кадомского магазина, которые заперли подростка из-за подозрения в краже, наказали. Об этом сообщил
Продавец магазина автозапчастей заметил пропажу FM-модулятора и предположил, что к краже причастен 16-летний подросток, заходивший ранее.
О происшествии ни владелец, ни продавец в полицию не сообщали. Когда несовершеннолетний вновь зашел в магазин, они закрыли его в помещении и не выпускали в течение часа.
Суд назначил продавцу штраф в размере шесть тысяч рублей, владельцу магазина — десять тысяч.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что злоумшыленникам грозило до восьми лет
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.