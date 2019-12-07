В воскресенье в Рязанской области ожидается до +3 градусов

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Днем в воскресенье, 8 декабря, в Рязанской области ожидается до +3 градусов. Об этом сообщила
Ночью осадки не ожидаются. Днем местами осадки, на дорогах гололедица.
Порывы ветра могут достигать до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью до -4,+1 градуса, днем -2, +3 градуса.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.