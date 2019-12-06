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21:14, 6 декабря 2019 255
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В рязанском селе, которое весной отрезается половодьем, построят пожарное депо

В рязанском селе, которое весной отрезается половодьем, построят пожарное депо

В рязанском селе, которое весной отрезается половодьем, построят пожарное депо. Об этом сообщает сайт фракции «Единая Россия».

В пятницу, 6 декабря, депутата Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров провел личный прием.

Жительницы села Кутуково Спасского района Наталья Воробьева и Наталья Дианова рассказали, что в селе с 2006 года нет пожарного депо. Спецтехника приезжает в Кутуково и еще 12 населенных пунктов по понтонной переправе через Оку, которая в период весеннего половодья не работает.

Стоимость объекта оценивается в 26 миллионов, сообщили пришедшие на прем.

Андрей Макаров обещал попросить рязанского губернатора заложить средства на возведение депо в 2020 году.

«К 1 сентября депо должно быть построено», — обозначил парламентарий сроки начальнику ГУ МЧС по Рязанской области Сергею Филиппову.

Также Макарова попросили построить фок в Старожилове.

Присутствовавший на приеме глава областного минстроя Владимир Меньшов уточнил, что на возведение объекта требуется около 142 млн. Меньшов пообещал завершить строительство спортивного объекта в декабре следующего года.

Жители села Аристово Старожиловского района пожаловались Макарову на аварийный обелиск и попросили восстановить его к 75-летию Победы.

«Мы планируем принять участие в отборе проектов в программу поддержки местных инициатив. При этом жители села готовы участвовать в софинансировании работ. Но у нас недостаточно для этого средств», — пожаловались женщины.

Андрей Макаров пропросил и.о. министра по делам территорий Ивана Ушакова помочь в реализации проекта.

«Памятник — это святое. Нужно помочь жителям найти источник финансирования», — добавил парламентарий.

В завершении приема жители Сасова попросили депутата Госдумы отремонтировать аварийный мост на выезде из города.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Вадима Решетника, ориентировочная стоимость работ составит порядка 44 млн рублей, запланированы они на 2021 год.

«Аварийный мост — это очень опасно и его необходимо отремонтировать его уже в ближайшее время», — подчеркнул Андрей Макаров.

Все вопросы, озвученные на личном приеме Макаров взял на личный депутатский контроль.


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