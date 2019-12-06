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21:43, 6 декабря 2019 378
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В Путятине перевернулась фура

В Путятине перевернулась фура

Утром в пятницу, 6 декабря, в Путятине перевернулась фура. Фото с места ДТП появилось «ВКонтакте».

«Утро 8:20, пятница началась сегодня неудачно», — отметил автор снимка.

Информация о произошедшем уточняется.


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