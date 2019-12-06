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Рыбновец залез в дом бывшей жены и остался там жить. Инцидент произошел в июне 2019 года, сообщил
Изначально мужчина собирался только переночевать там, но позже остался надолго, так как узнал, что экс-супруга уехала.
Нарушителя задержали. Суд признал его виновным и приговорил к обязательным работам на 240 часов.
Приговор не вступил в законную силу.
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