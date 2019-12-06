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Полиция опубликовала видео с задержанием водителя 30 раз нарушившего ПДД. Ролик появился на YouTube канале регионального УМВД.
На кадрах видно, как автоинспекторы останавливают внедорожник, а затем оформляют документы на нарушителя.
Напомним, в четверг, 5 декабря, автоинспекторы остановили внедорожник Toyota Highlander. Полицейские обнаружили, что водитель
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.