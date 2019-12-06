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Фото: Pixabay.com
Рязанские полицейские остановили внедорожник, водитель которого 30 раз нарушил ПДД, сообщили в
Известно, что 5 декабря на контрольном пункте «Дягилевский» автоинспекторы остановили внедорожник Toyota Highlander. Они проверили документы у водителя и выяснили, что машина зарегистрирована в Белоруссии. Мужчина, который был за рулем по доверенности, оказался жителем Московской области.
Полицейские сверились с информацией баз данных Госавтоинспекции и обнаружили, что правила на этом внедорожнике нарушили более 30 раз. Штрафы не оплачены.
К водителю приняли меры административного воздействия.
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