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На рязанской трассе произошло смертельное ДТП
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла вечером, 6 декабря, в Александро-Невском районе на трассе Р-22. По предварительной версии, «десятка» столкнулась с Toyota.
От полученных травм водитель «десятки» погиб на месте. Трое пострадали.
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