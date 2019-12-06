Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 7-8 декабря

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша
Главным событием субботы 7 декабря станет открытие проекта «Рязань — новогодняя столица». Начало праздникам положит
Также 8 декабря на улице Почтовой стартует проект «
А 8 декабря в кафе-клубе «Старый парк» пройдет концерт артистов Рязанского музыкального театра
Полную афишу развлечений смотрите на нашем
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