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В четверг, 5 декабря, в Рязани эвакуировали ТЦ «Малина». Работников и посетителей вывели из здания около 14:00.
На место приехали сотрудники МЧС.
Информация уточняется.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.