В полиции прокомментировали ДТП с «ГАЗелью» на улице Лермонтова

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанец врезался в «ГАЗель», стоящую на обочине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП
По предварительной версии, 28-летний рязанец на «одиннадцатой» не справился с управлением и врезался в припаркованный фургон. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, пассажиров в машине не было.
Позже выяснилось, что виновник аварии оказался трезвым.
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