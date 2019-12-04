В центре Рязани легковушка влетела в «ГАЗель»

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На улице Лермонтова лекговушка влетела в «ГАЗель». Фотографии опубликовали в группе «
«ВАЗ-2111 не заметил стоящую „ГАЗель“ и влетел в нее» — написал автор снимков.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.