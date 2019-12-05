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10:31, 5 декабря 2019 765
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Рязанская ветлаборатория прокомментировала гибель снегирей 1

Рязанская ветлаборатория прокомментировала гибель снегирей

Рязанская ветлаборатория прокомментировала гибель снегирей. Сообщение главного управления ветеринарии Рязанской области опубликовали в среду, 4 декабря.

Ведомство считает, что гибель этого вида не носит массовый характер. Ранее мертвого снегиря обнаружили в Приокском.

Напомним, с ноября рязанцы стали жаловаться, что находят мертвых галок в разных микрорайонах. По предположению эксперта птицы могли отравиться оксидом серы или фенолом.

Рязанская ветлаборатория инфекционных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных, в трупах птиц не нашли. Причина гибели птиц выясняется.


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