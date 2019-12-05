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Рязанская ветлаборатория прокомментировала гибель снегирей. Сообщение главного управления ветеринарии Рязанской области опубликовали в среду, 4 декабря.
Ведомство считает, что гибель этого вида не носит массовый характер. Ранее мертвого снегиря
Напомним, с ноября рязанцы стали жаловаться, что
Рязанская ветлаборатория инфекционных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных, в трупах птиц
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.