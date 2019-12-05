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Фото: УМВД по Рязанской области
На рязанской трассе девушка вышла из машины и ее насмерть сбил тягач. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в среду, 4 декабря, в 18 часов на трассе М-5 в Сасовском районе около поселка Придорожный.
23-летняя девушка из Ульяновской области на Hyundai Solaris остановилась, чтобы осмотреть машину и ее сбил тягач Volvo за рулем которого находился 50-летний мужчина.
От полученных травм девушка погибла на месте ДТП.
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