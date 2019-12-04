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Фото: Администрация Рязани
За сутки с рязанских улиц вывезли 80 кубометров снега. Об этом сообщил
Уборку проводили в районе Дворца Молодежи, у МКЦ, на Первомайском проспекте, площади Победы, Железнодорожной площади, улице Почтовой. Также производилась уборка тротуаров на улицах Ленина, Свободы, Радищева, Полонского, Николодворянской, Соборной, площадях Соборной, Ленина, Мичурина, Театральной, Первомайском проспекте.
От наледи очистили пешеходные зоны на улице Циолковского, Северной окружной дороге, в микрорайоне Приокский, а также мосты на улицах Маяковского, Горького, Солнечной, мост через реку Павловка и Горбатый мост.
Для посыпки дорог приготовили 24 тонны реагента и около 240 кубометров пескосоляной смеси.
Во вторник, 3 декабря, на улицах работали 76 единиц техники и 160 сотрудников. В ночь с 4 декабря на 5 уборку продолжат.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.