Из-за аварии в рязанском поселке отключили холодную воду

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Днем в среду, 4 декабря, в поселке Мирный отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за аварии на водопроводе до 19:00 воды не будет во всем частном секторе.
Кроме того, до этого времени воду не дадут в доме 28 по улице Лесной, а также в домах 13 и 17 по улице Новоселковской.
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