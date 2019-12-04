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16:45, 4 декабря 2019 270
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Депутата Спасского района осудили за смертельное ДТП с пешеходом

Депутата Спасского района осудили за смертельное ДТП с пешеходом

Депутата сельского поселения Спасского района осудили за смертельное ДТП с пешеходом. Трагедия произошла вечером 11 октября 2017 года, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что мужчина на «УАЗе» ехал по улице Центральной села Гавриловское со скоростью не менее 60 километров в час при ограничении в 40.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 49-летнего мужчину, который скончался от полученных травм на месте.

В отношении депутата возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК, он не признал свою вину.

Мужчину приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото СУ СКР по Рязанской области


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