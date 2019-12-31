В Новомичуринске столкнулись «Пежо» и «Шевроле»

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Во вторник, 31 декабря, в Новомичуринске произошло ДТП с участием Peugeot и Chevrolet. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Отмечается, что авария произошла за памятником строителей ГРЭС.
Информации о пострадавших нет.
Фото
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.