В Кузбассе перевернулся автобус с пассажирами

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Во вторник, 31 декабря, около 10:45 в Анжеро-Судженске перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщил портал
Водитель ПАЗ не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. По словам очевидцев, 38-летнюю женщину госпитализировали с различными травмами.
Подробностей о произошедшем пока нет.
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