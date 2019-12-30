Юная рязанка спела в хоре с Лепсом

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Воспитанница Rzn models junior Елизавета Дерябина спела в хоре с Григорием Лепсом. Праздничный концерт в Crocus City Hall прошел в среду, 25 декабря.
Режиссером-постановщиком номера выступил рязанец Евгений Осотин.
«Мне безумно понравилось петь в таком коллективе. Это и волнительно, и ответственно, и очень интересно! Училась у артистов и наслаждалась одновременно», — поделилась Елизавета.
Вместе с Лепсом на сцену также выходили Филипп Киркоров, EMIN, Дима Билан, Диана Арбенина, Тимати, Ани Лорак, Валерий Меладзе и другие исполнители.
Запись «Рождества с Лепсом» покажут по Первому каналу 7 января.
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