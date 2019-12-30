Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:42, 30 декабря 2019 310
 0    0

Юная рязанка спела в хоре с Лепсом

Юная рязанка спела в хоре с Лепсом

Воспитанница Rzn models junior Елизавета Дерябина спела в хоре с Григорием Лепсом. Праздничный концерт в Crocus City Hall прошел в среду, 25 декабря.

Режиссером-постановщиком номера выступил рязанец Евгений Осотин.

«Мне безумно понравилось петь в таком коллективе. Это и волнительно, и ответственно, и очень интересно! Училась у артистов и наслаждалась одновременно», — поделилась Елизавета.

Вместе с Лепсом на сцену также выходили Филипп Киркоров, EMIN, Дима Билан, Диана Арбенина, Тимати, Ани Лорак, Валерий Меладзе и другие исполнители.

Запись «Рождества с Лепсом» покажут по Первому каналу 7 января.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
10 часов назад
Директор рязанского филиала РСХБ рассказал об итогах работы банка

Директор рязанского филиала РСХБ рассказал об итогах работы банка

Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 21 304
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
17:45, 18 декабря 2019 5 133
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
13:54, 18 декабря 2019 5 163
31 декабря станет выходным днем в Рязанской области
13:46, 18 декабря 2019 1 722
Стало известно, когда по «Новогодней столице» начнет ходить «Рязморобус» 3
13:26, 23 декабря 2019 1 338
Любимову подарили восьмикилограммовый торт
Все новости
Голосования

Какой популярный салат вы будете готовить на Новый год?

Окончание опроса: 9.01.2020
Архив голосований
Форум