В Скопинском районе легковушка врезалась в поезд, водитель скрылся с места ДТП

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Около 17:35 в понедельник, 30 декабря, на железнодорожном переезде на перегоне Павелец-1-Тульский — Мшанка в Рязанской области автомобиль врезался в пригородный поезд №6856 Троекурово — Узуново. Об этом сообщила
Водитель автомобиля скрылся с места ДТП.
По предварительной информации, никто не пострадал. Поезд остановился на 8 минут, после проверки он продолжил движение.
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