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13:39, 30 декабря 2019 187
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«Сбербанк» рассказал о режиме работы офисов в новогодние праздники

«Сбербанк» рассказал о режиме работы офисов в новогодние праздники

ПАО «Сбербанк» поздравил клиентов с Новым годом и рассказа о режиме работы офисов по обслуживанию физических лиц в предстоящие выходные и праздничные дни на территории Рязани и области.

31 декабря график работы офисов сократится на один час.

С 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни для всех ВСП, кроме дежурных.

С 9 января все подразделения банка будут работать в соответствии со стандартным графиком.

Подробную информацию о режиме работы подразделений «Сбербанка» можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-555-55-50 или на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Отметим, что «Сбербанк» также предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения банка и обращения к сети устройств самообслуживания: «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», автоплатежи.


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