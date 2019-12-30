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21:17, 30 декабря 2019 293
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Перед праздниками «Новогоднюю столицу» посетили более шести тысяч туристов

Перед праздниками «Новогоднюю столицу» посетили более шести тысяч туристов

С момента тожественного открытия «Новогодней столицы России 2020» Рязань посетили более шести тысяч туристов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Гостям и жителям города напомнили, что на улице Почтовой и в досуговом центре «Былина» работают визит-центры. Там туристов знакомят с программой мероприятий и новогодними локациями, на которых проходят гуляния, а также помогают в решении возникающих проблем.

«Большим успехом у жителей и гостей города пользуется каток на Лыбедском бульваре, оборудованный искусственным льдом. В период с 11 по 29 декабря каток посетили около пяти тысяч человек», — говорится в сообщении.

В мэрии также добавили, что на основных локациях «Новогодней столицы» работает бесплатный Wi-Fi.


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