Перед праздниками «Новогоднюю столицу» посетили более шести тысяч туристов

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С момента тожественного открытия «Новогодней столицы России 2020» Рязань посетили более шести тысяч туристов. Об этом сообщила
Гостям и жителям города напомнили, что на улице Почтовой и в досуговом центре «Былина» работают визит-центры. Там туристов знакомят с программой мероприятий и новогодними локациями, на которых проходят гуляния, а также помогают в решении возникающих проблем.
«Большим успехом у жителей и гостей города пользуется каток на Лыбедском бульваре, оборудованный искусственным льдом. В период с 11 по 29 декабря каток посетили около пяти тысяч человек», — говорится в сообщении.
В мэрии также добавили, что на основных локациях «Новогодней столицы» работает бесплатный Wi-Fi.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.