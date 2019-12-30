Мышки и Снеговики. В Михайлове прошел новогодний парад сказочных героев

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 28 декабря, в Михайлове прошел новогодний парад сказочных героев. По центральной площади города прошли Деды Морозы и Снегурочки, Снеговики, Мышки и Зайчики, Золушка и другие сказочные герои, пишет издательство «
Участники шествия стартовали от Соборной горы, прошли по пешеходному мосту и остановились на площади Ленина. Здесь они играли, пели, танцевали и водили хороводы с михайловцами.
Дед Мороз пожелал местным жителям исполнения желаний, счастья, добра и здоровья.
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