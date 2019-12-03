Взрыв разрушил четыре этажа жилого дома под Белгородом

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Вечером во вторник, 3 декабря, в жилом доме поселка Яковлево Белгородской области прогремел взрыв. Четыре этажа оказались разрушены, передает
В настоящее время, по разным данным, известно о пяти-шести пострадавших, которых достали из-под завалов и доставили в больницу с ожогами и переломами. Детей среди них нет.
18 человек эвакуировали. Сообщается, что всего в доме прописаны 24 местных жителя.
Предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа. Региональное управление СК РФ начало доследственную проверку.
Фото и видео Mash
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.