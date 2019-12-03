Вжух и… Рязанцы сняли на видео одетого по-летнему велосипедиста

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Во вторник, 3 декабря, рязанцы сняли на видео велосипедиста в майке, шортах и очках. Ролик опубликовали в группе «
Одетого по-летнему мужчину заметили на улице Высоковольтной. «Красавчик!» — прокомментировал автор видео.
В комментариях пользователи сети рассказали, что видят этого велосипедиста почти каждый день и пошутили: «Когда отпуск — тогда и лето».
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