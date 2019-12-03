В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом из-за сделанного ему замечания

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В Мытищах пешеход напал с ножом на полицейского, который сделал ему замечание из-за перехода дороги в неположенном месте, передает
Сотруднику ДПС оказали помощь на месте. Нападавшего задержали.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.