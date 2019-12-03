В Белгороде на второй день службы умер солдат-срочник

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В белгородском учебном центре Воздушно-космических сил (ВКС) воинской части 20925 на второй день службы умер солдат-срочник. Об этом
Отец 19-летнего Владимира Кялова рассказал, что 26 ноября молодой человек сел на поезд из Невинномысска. Откуда с 50 призывниками доехал до Воронежа, а затем до Белгорода. Вечером 29 ноября родителям солдата позвонил командир части и сообщил о смерти сына.
«Со слов командира, в казарме есть камера видеонаблюдения, и там все нормально. Утром солдат вышел на улицу, занимался на турнике, подтягивался и упал, забился в конвульсиях, ему пытались оказать помощь, вызвали скорую помощь — сердце запустить не удалось», — уточнил мужчина.
По словам отца погибшего, солдата утром заставили мыть туалет, тот отказался. Срочник написал об этом родителям и друзьям.
«Он рассказал, что на него наезжают. Потом среди ночи он отправил голосовое сообщение и сказал, что произошла стычка. Выводили его на разговор то с одним, то с другим», — сказал отец погибшего.
Родственникам Владимира Кялова сообщили, что «остановка сердца наступила по непонятной причине».
Дежурный следователь военного следственного отдела СКР по Воронежской области Максим Дружинин подтвердил гибель солдата. По его словам, эксперты назначили проверку.
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