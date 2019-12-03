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Пациенты пожаловались на ржавчину и гниль в новомичуринской поликлинике, где сейчас идет ремонт. Фотографии из стоматологического кабинета опубликовали в группе «
Автор поста отметил, что состояние помещение катастрофическое.
«Сгнившая канализация, заткнутая тряпкой, обшарпанные стены, краска со стен и побелка с потолка отваливаются „лопухами“, сгнившие деревянные плинтуса с плесенью, Трубы сгнили и текут, под них подставлены баночки для воды! Лужи, ржавчина и гниль, — описал пациент. — Вместо выбитого куска стекла гениальное решение главврача — скотч! Второго стекла на раме просто нет, висит марля!»
Мужчина подчеркнул, что в таких антисанитарных условиях дезинфицируются инструменты и медицинские принадлежности.
Он призвал главврача обратить внимание «на этот кошмар» и принять меры.
Фото из группы «Бабкин шум» (Новомичуринск)
© RZN.info
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