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На ремонт здания рязанского ОМОНа потратят 21 миллион. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
В здании № 7 на улице Чернышевского намерены поменять окна, отштукатурить и стены, заменить проводку и освещение, заменить полы и установить новую вентиляцию.
Работы проведут на третьем и четвертом этажах, тире, спортзале. Ремонт завершат до августа 2020 года.
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