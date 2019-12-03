Минтранс предупредил рязанских перевозчиков о правилах безопасности зимой

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Региональный
В них указано, что с декабря по февраль включительно запрещается использовать автобусы без зимних шин.
Минтранс рекомендовал провести работу с водителями, а также инженерно-техническим персоналом, ответственным за безопасность транспортных средств.
Перевозчикам также посоветовали обратить особое внимание на стиль вождения в холодное время года.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.