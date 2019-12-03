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20:42, 3 декабря 2019 271
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Мастерам народных промыслов предложили продать свою продукцию в рамках «Новогодней столицы» 1

Мастерам народных промыслов предложили продать свою продукцию в рамках «Новогодней столицы»

Мастерам народных промыслов предложили представить свою продукцию в рамках «Новогодней столицы». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 7 декабря по 7 января 2020 года сувенирную продукцию можно будет продавать по следующим адресам:

  • «Рязанский дворец молодежи» (площадь 50-летия Октября, 1) — 10 мест для торговли;
  • Муниципальный культурный центр (Первомайский проспект, 68/20) — 5 мест;
  • «ДК Приокский» (улица Октябрьская, 5) — 10 мест;
  • КДЦ «Октябрь» (улица Новоселов, 13) — 15 мест.

Кроме того, в рамках гастрономического фестиваля «ПирожОК 2020», который пройдет 21 декабря на улице Почтовой, предусмотрено 20 дополнительных мест для предпринимателей, торгующих продукцией народно-художественных промыслов Начало мероприятия в 12:00.

Для предоставления торговых мест необходимо заполнить заявку по форме и предоставить в управление экономического развития по электронному адресу: 4912457713@mail.ru.

Более подробная информация по телефонам: (4912) 95-69-38; (4912) 21-73-74.


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