Мастерам народных промыслов предложили продать свою продукцию в рамках «Новогодней столицы»

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Мастерам народных промыслов предложили представить свою продукцию в рамках «Новогодней столицы». Об этом сообщил
С 7 декабря по 7 января 2020 года сувенирную продукцию можно будет продавать по следующим адресам:
Кроме того, в рамках гастрономического фестиваля «ПирожОК 2020», который пройдет 21 декабря на улице Почтовой, предусмотрено 20 дополнительных мест для предпринимателей, торгующих продукцией народно-художественных промыслов Начало мероприятия в 12:00.
Для предоставления торговых мест необходимо заполнить заявку по
Более подробная информация по телефонам: (4912) 95-69-38; (4912) 21-73-74.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.