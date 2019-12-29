В Скопине открыли новый парк за 12 миллионов рублей

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 27 декабря, в микрорайоне Заречный Скопинского района, открыли новый парк,
В сообщении говорится, что стоимость проекта составила почти 12 миллионов рублей. Подрядная организация ООО «РусБизнес» благоустроила территорию площадью 10,5 тысяч квадратных метров, а также проложила 700 метров асфальтовых дорожек,
В парке установили 28 фонарей и 35 лавочек. Кроме того, на территории аллеи появилась сцена, смонтированы детская и спортивная площадки.
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