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17:09, 29 декабря 2019 607
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Рязанцы смогут отправить письма Деду Морозу по электронной почте

Рязанцы смогут отправить письма Деду Морозу по электронной почте

Рязанцы смогут отправить письма Деду Морозу по электронной почте. Такая опция доступна на сайте «Почты России».

В сообщении говорится, что для того, чтобы отправить письмо необходимо зайти в личный кабинет, выбрать пункт «Новое письмо» и получателя — «Дед Мороз».

«К отправке нужно прикрепить файл в формате pdf и нажать кнопку „оплатить и отправить“», — отметили в пресс-службе.

Заказное письмо будет доставлено по адресу 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», а отследить его можно будет по трек-номеру.


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