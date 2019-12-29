RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцы смогут отправить письма Деду Морозу по электронной почте. Такая опция доступна на
В сообщении говорится, что для того, чтобы отправить письмо необходимо зайти в личный кабинет, выбрать пункт «Новое письмо» и получателя — «Дед Мороз».
«К отправке нужно прикрепить файл в формате pdf и нажать кнопку „оплатить и отправить“», — отметили в пресс-службе.
Заказное письмо будет доставлено по адресу 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», а отследить его можно будет по трек-номеру.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЭксперты назвали топ-10 наиболее популярных кроссоверов в России с ценой в более пять миллионов рублей
|
cледующая новость →Из-за аварии около ТЦ «Круиз» образовалась пробка
Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.