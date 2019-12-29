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Из-за аварии около ТЦ «Круиз» образовалась пробка. Фотография ДТП появилась в Telegram-канале «аТипичная Рязань».
Авария произошла на перекрестке Окского проезда и Солотчинского шоссе. На снимках видно, что один из автомобилей получил механические повреждения.
В пресс-службе регионального УМВД отметили, что пострадавших нет.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», на данном участке дороги затруднено движение.
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