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17:40, 28 декабря 2019 760
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На городском корпоративе «Оливье-шоу» рязанцев нарядили в костюмы яйца, огурца и колбасы

На городском корпоративе «Оливье-шоу» рязанцев нарядили в костюмы яйца, огурца и колбасы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На городском корпоративе «Оливье-шоу» рязанцев нарядили в костюмы яйца, огурца, колбасы и других ингридиентов популярного салата. Праздник устроили в субботу, 28 декабря, на Лыбедском бульваре в виде квеста с участием восьми команд.

Игроки прыгали на скорость на надувных конях; пытались толкнуть лук бруском, за который держалось сразу восемь человек; вслепую преодолевали заданный маршрут, чтобы не наступить на огурцы под ногами и участвовали в прочих соревнованиях. Каждое квест-задание выдавали ингредиенты «Оливье» в виде ростовых кукол.

Мэр Рязани Елена Сорокина на открытии «Оливье-шоу» заявила, что Новый год не может обойтись без корпоратива.

«Нет снега? Есть асфальт. Елку можно заменить на икебанау, а мандарины — на апельсины», — предложила мэр.

Также она перечислила все ингредиенты салата «Оливье», упомянув, что в традиционном рецепте должна быть колбаса, а майонез назвала «жирным-жирным».

Городской корпоратив завершится мастер-классом по приготовлению салата «Оливье».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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