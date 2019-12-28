На городском корпоративе «Оливье-шоу» рязанцев нарядили в костюмы яйца, огурца и колбасы

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На городском корпоративе «Оливье-шоу» рязанцев нарядили в костюмы яйца, огурца, колбасы и других ингридиентов популярного салата. Праздник устроили в субботу, 28 декабря, на Лыбедском бульваре в виде квеста с участием восьми команд.
Игроки прыгали на скорость на надувных конях; пытались толкнуть лук бруском, за который держалось сразу восемь человек; вслепую преодолевали заданный маршрут, чтобы не наступить на огурцы под ногами и участвовали в прочих соревнованиях. Каждое квест-задание выдавали ингредиенты «Оливье» в виде ростовых кукол.
Мэр Рязани Елена Сорокина на открытии «Оливье-шоу» заявила, что Новый год не может обойтись без корпоратива.
«Нет снега? Есть асфальт. Елку можно заменить на икебанау, а мандарины — на апельсины», — предложила мэр.
Также она перечислила все ингредиенты салата «Оливье», упомянув, что в традиционном рецепте должна быть колбаса, а майонез назвала «жирным-жирным».
Городской корпоратив завершится мастер-классом по приготовлению салата «Оливье».
© RZN.info
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