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Фото: Pixabay.com
Двое касимовцев напали на пенсионера и угрожали убить его жену. Об этом
Жительница села Пустырь рассказала, что неизвестные ударили ее 72-летнего супруга по голове металлической трубой. Злоумышленники угрожали женщине и требовали у нее денег.
Пенсионерка обманула мужчин, сказав, что деньги спрятаны в сарае. Вместе с ними она вышла во двор, отбежала к забору и начала звать на помощь. Злоумышленники сбежали.
Оперативники нашли подозреваемых. Ими оказались жители Касимовского района в возрасте 36 и 47 лет. По предварительной информации, во время застолья они решили обокрасть пенсионеров, у которых один из мужчин летом делал ремонт.
На касимовцев завели дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой»). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
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