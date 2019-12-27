В рязанском кардиодиспансере откроют кабинет для пациентов с сердечной недостаточностью

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Фото: Pixabay.com
В рязанском кардиодиспансере откроют кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Об этом
Кабинет появится в консультационно-диагностической поликлинике. В ведомстве уточнили, что он «значительно повысит качество лечения и оперативность выявления патологии». Врач-кардиолог и медсестры будут принимать пациентов и консультировать их по телефону.
Каждому больному обещают подбирать специальный курс. Для пациентов и их родственников организуют тематические занятия, чтобы те знали о режиме, рекомендациях врачей и могли грамотно выполнять все инструкции по лечению в домашних условиях.
«Кроме того, постоянное наблюдение в кабинете ХСН позволит своевременно направлять больного в стационар в случае ухудшения состояния его здоровья», — пояснила заведующая отделением кардиодиспансера Елена Смирнова.
По ее словам, нередки ситуации, когда больные откладывают обращение к врачу «на потом», надеясь на «волшебную» таблетку.
«Такое отношение следует полностью исключить», — подчеркнула она.
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