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20:01, 27 декабря 2019 20
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В рязанском кардиодиспансере откроют кабинет для пациентов с сердечной недостаточностью

В рязанском кардиодиспансере откроют кабинет для пациентов с сердечной недостаточностью

Фото: Pixabay.com

В рязанском кардиодиспансере откроют кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Об этом сообщили в региональном минздраве.

Кабинет появится в консультационно-диагностической поликлинике. В ведомстве уточнили, что он «значительно повысит качество лечения и оперативность выявления патологии». Врач-кардиолог и медсестры будут принимать пациентов и консультировать их по телефону.

Каждому больному обещают подбирать специальный курс. Для пациентов и их родственников организуют тематические занятия, чтобы те знали о режиме, рекомендациях врачей и могли грамотно выполнять все инструкции по лечению в домашних условиях.

«Кроме того, постоянное наблюдение в кабинете ХСН позволит своевременно направлять больного в стационар в случае ухудшения состояния его здоровья», — пояснила заведующая отделением кардиодиспансера Елена Смирнова.

По ее словам, нередки ситуации, когда больные откладывают обращение к врачу «на потом», надеясь на «волшебную» таблетку.

«Такое отношение следует полностью исключить», — подчеркнула она.


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