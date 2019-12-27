Семилетняя рязанка встретилась с Максимом Галкиным на шоу «Лучше всех!»

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Семилетняя Маша Поляничко из Спас-Клепиков встретилась с Максимом Галкиным на шоу «Лучше всех!». Об этом сообщили в группе благотворительного проекта «
Известно, что полтора года назад девочка серьезно заболела. Пока она лежала в больнице, рассказала о своем желании встретиться с ведущим любимой передачи.
Благодаря проекту «Мечтай со мной» Машу пригласили на съемки. Она подарила Галкину книгу о Спас-Клепиках, а также рассказала стихотворение и спела песню о добре.
Ведущий пообещал изучить историю родного города гостьи и вручил ей медаль участника шоу «Лучше всех!» и рюкзак со сладостями.
Посмотреть выступление Маши Поляничко можно будет в новогоднем выпуске.
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