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17:17, 27 декабря 2019 315
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Семилетняя рязанка встретилась с Максимом Галкиным на шоу «Лучше всех!»

Семилетняя рязанка встретилась с Максимом Галкиным на шоу «Лучше всех!»

Семилетняя Маша Поляничко из Спас-Клепиков встретилась с Максимом Галкиным на шоу «Лучше всех!». Об этом сообщили в группе благотворительного проекта «Мечтай со мной» «ВКонтакте».

Известно, что полтора года назад девочка серьезно заболела. Пока она лежала в больнице, рассказала о своем желании встретиться с ведущим любимой передачи.

Благодаря проекту «Мечтай со мной» Машу пригласили на съемки. Она подарила Галкину книгу о Спас-Клепиках, а также рассказала стихотворение и спела песню о добре.

Ведущий пообещал изучить историю родного города гостьи и вручил ей медаль участника шоу «Лучше всех!» и рюкзак со сладостями.

Посмотреть выступление Маши Поляничко можно будет в новогоднем выпуске.


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