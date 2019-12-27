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Фото: Pixabay.com
Рязанцев и гостей «Новогодней столицы» научат готовить оливье. Мастер-классы от Ассоциации кулинаров устроят в рамках концертно-развлекательной программы «Оливье-шоу»,
Праздник организуют на Лыбедском бульваре (со стороны цирка) в субботу, 28 декабря. Он пройдет в форме квест-игры. Восемь команд из разных предприятий и организаций пройдут восемь локаций и выполнят различные задания. Каждую из площадок посвятят ингредиентам салата «Оливье».
Для гостей также устроят концерт. Его проведет телеканал ТНТ.
Напомним, звезды ТНТ также
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