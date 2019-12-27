Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 декабря

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В библиотеке имени Горького 28 декабря состоится спектакль «
Во Дворце спорта «Олимпийский» 28 и 29 декабря состоится ледовое представление «
В клубе Svoboda 28 декабря впервые в Рязани выступит группа «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСиноптик предупредил москвичей о «барической пиле» на Новый год
|
cледующая новость →Рязанцев и гостей «Новогодней столицы» научат готовить оливье
Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.