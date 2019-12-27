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19:09, 27 декабря 2019 166
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 декабря

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 декабря

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В библиотеке имени Горького 28 декабря состоится спектакль «Серебряное копытце» от театра песка «Брим» по знаменитой сказке Павла Бажова. А в филармонии 28 декабря зрители услышат сказку «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина в исполнении артиста театра драмы Андрея Блажилина.

Во Дворце спорта «Олимпийский» 28 и 29 декабря состоится ледовое представление «Новогодние гастроли Бременских музыкантов». На Лыбедском бульваре 28 декабря пройдет городской корпоратив «Оливье-шоу».

В клубе Svoboda 28 декабря впервые в Рязани выступит группа «ПотомуЧто» — сольный проект вокалиста группы «ZNAKI» Алексея Юзленко, играющий панк-рок. А 29 декабря в филармонии зрители увидят сказку «Новогоднее приключение Мороза Ивановича» от вокально-хореографического ансамбля «Русь» из Владимира.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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