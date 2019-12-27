Бывший мэр Рязани Рюмин вновь постарается досрочно выйти из тюрьмы

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Бывший мэр Рязани Валерий Рюмин вновь постарается досрочно выйти из тюрьмы. Об этом сообщается на сайте Скопинского суда.
В пятницу, 10 января 2020 года, там рассмотрят дело об условно-досрочном освобождении Рюмина. Его срок заканчивается в августе 2020 года.
Напомним, в 2013 году бывшего мэра Рязани
Ранее он уже пытался несколько раз выйти по УДО, но ему
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