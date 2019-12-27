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12:46, 27 декабря 2019 175
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Бывший мэр Рязани Рюмин вновь постарается досрочно выйти из тюрьмы

Бывший мэр Рязани Рюмин вновь постарается досрочно выйти из тюрьмы

Бывший мэр Рязани Валерий Рюмин вновь постарается досрочно выйти из тюрьмы. Об этом сообщается на сайте Скопинского суда.

В пятницу, 10 января 2020 года, там рассмотрят дело об условно-досрочном освобождении Рюмина. Его срок заканчивается в августе 2020 года.

Напомним, в 2013 году бывшего мэра Рязани приговорили к семи с половиной годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Его признали виновным в вымогательстве крупной суммы у Аркадия Фомина под угрозой опубликовать в газете «Вечерняя Рязань», принадлежавшей Рюмину, сведения, позорящие политика.

Ранее он уже пытался несколько раз выйти по УДО, но ему отказывали.


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