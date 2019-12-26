Виталий Мутко опубликовал в Instagram фото «Новогодней столицы»

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Виталий Мутко опубликовал в Instagram фото новогодней Рязани. На своей странице он выложил несколько снимков, сделанных на Лыбедском бульваре, улице Почтовой и в резиденции Деда Мороза в Лесопарке.
Зампред правительства по строительству и региональному развитию также поделился фотографией конвертов и открыток с символикой «Новогодней столицы 2020».
Стоит отметить, что на одном из снимков Мутко отметил губернатора Николая Любимова.
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