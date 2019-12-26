Умерла Галина Волчек

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В Москве в возрасте 86 лет скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом сообщает
По предварительным данным, причиной смерти стали отек головного мозга и отек легких.
«Это предварительная версия врачей. Еще утром у нее начали отказывать органы», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе «Современника» сообщали, что Волчек была госпитализирована 23 декабря в связи с заболеванием легких. По данным на 24 декабря, врачи оценивали состояние актрисы как стабильное.
Галина Волчек — народная артистка СССР. В 1971 стала режиссером театра «Современник». Позднее она заняла должность художественного руководителя «Современника». Волчек известна также своими ролями в фильмах «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».
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