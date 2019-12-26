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Сасовские школьники испортили спортивную площадку. На ее восстановление родители вандалов добровольно отдали четыре тысячи рублей, сообщили в администрации города.
Площадку у дома №44 микрорайона «Южный» открыли в начале ноября. Ее сделали по региональной программе «Поддержка местных инициатив».
Подростки порвали сетки на футбольных воротах и вырвали входную калитку. Нарушителей нашли. Ими оказались восьмиклассники школы №6.
Этот случай рассмотрят на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Тогда же решат вопрос о постановке подростков на профилактический учет.
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