RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская облдума поддержала запрет на продажу снюса. Вопрос обсудили на заседании в среду, 25 декабря.
Депутаты приняли обращение к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Ларисе Сараевой с просьбой проверить законность и безопасность распространяемой жевательной никотиносодержащей нетабачной продукции.
Председатель областного парламента Аркадий Фомин отметил, что в сети появляются обращения родителей, дети которых, купив и употребив такие вещества, получают отравления, поскольку в них во много раз превышена предельно допустимая концентрация никотина.
«Контролирующие органы, в ведении которых находится данный вопрос, как правило, ссылаются на пробелы в федеральном законодательстве. Однако принять меры, направленные на пресечение распространения снюса важно уже сейчас», — подчеркнул спикер.
Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов озвучил позицию коллег из верхней палаты парламента страны.
«Мы призвали правительство принять постановление о запрете на продажу подобной продукции еще до внесения соответствующих поправок в законодательство, — рассказал он. — Сегодня со стороны министерства внутренних дел и Роспотребнадзора ужесточен контроль за выявлением и пресечением оборота никотиносодержащих нетабачных веществ, а весной появится закон, который будет с опережением работать на пресечение распространения не только уже произведенных смесей, но и новых продуктов, которые будут появляться на рынке».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →«Рельеф-Центр» получил награду от правительства Рязанской области
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.