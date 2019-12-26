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19:25, 26 декабря 2019 247
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Организатор подпольного казино в Скопине избежала уголовной ответственности

Организатор подпольного казино в Скопине избежала уголовной ответственности

Фото: Pixabay.com

Организатор подпольного казино в Скопине избежала уголовной ответственности. Ей назначили судебный штраф, сообщили в рязанском следкоме.

С февраля по март в нежилом помещении в Скопине жительница Пронского района незаконно устраивала азартные онлайн-игры. Подпольное казино нашли полицейские.

На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

«В ходе расследования обвиняемая признала свою вину и способствовала расследованию преступления, — пояснили в следкоме. — Она впервые совершила преступление небольшой тяжести, в связи с чем следствие ходатайствовало перед судом о применении к ней меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа».

Мировой судья удовлетворил ходатайство следователя и прекратил уголовное дело.

Игровое оборудование изъяли, женщине назначили штраф.

Постановление не вступило в силу.


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